يفصل أهالي محافظة أسوان، اليوم الخميس، ساعات قليلة، عن موعد أذان المغرب في أسوان الیوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يُرفع في تمام الساعة 6:4 دقيقة مساء، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الخميس 30 -3-2023

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الخميس 30-3-2023، حددته هيئة المساحة وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والمدن والقرى التابعة لها، لوجودهم على خط طول واحد ودائرة عرض واحدة، من بينها مدن دراو إدفوا وأبوسمبل وكوم أمبوا ومصر النوبة.

إمساكية رمضان 2023

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان لهذا العام المعلنة عن هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

موعد رفع أذان الفجراليوم الخميس : 4:29 صباحًا.

موعد الشروق اليوم الخميس بأسوان: 5:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الظهراليوم الخميس : 11:59 مساءً.

موعد رفع أذان العصراليوم الخميس : 3:22 مساءً.

موعد رفع أذان المغرب اليوم الخميس: 6:4 مساءً.