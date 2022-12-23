الغرف السياحية: 100% نسب إشغال الفنادق العائمة بالأقصر في الكريسماس

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الكريسماس ورأس السنة ستقترب من الـ 100%، لافتا إلى أن تلك النسب ستتراجع مع بداية يناير المقبل ثم تعود إلى الارتفاع مجددا خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

وأوضح أن إجازات منتصف العام الدراسي ستشهد وجود أعداد كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن العديد من شركات السياحة بدأت من الآن التسويق لرحلات المصريين للأقصر وأسوان.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال الكريسماس

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال الكريسماس ورأس السنة هذا العام ستتراوح بين 70 إلى 80%، مشيرا إلى أن نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال رأس السنة والكريسماس ستتخطى 90%، لافتا إلى أن تلك النسب تعد جيدة جدا.

توقعات بارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام المقبل

وشدد على أنه بعد الاتفاقات والتعاقدات التي أبرمتها شركات السياحة المصرية مع نظيرتها الأجنبية، ستكون معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام المقبل جيدة، متابعا: «الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 ستكون متنوعة بين السياحة الشاطئية الموجودة بشرم الشيخ والغردقة والسياحة الثقافية الموجودة بالقاهرة والأقصر وأسوان».

وأشار غنيم إلى أنه لتنفيذ خطة الدولة بزيادة إيرادات السياحة، فلابد من تشديد الرقابة على الفنادق وشركات السياحة التي تبيع برامجها السياحية بأقل من الحد الأدنى للأسعار الذى أقرته وزارة السياحة والآثار، فضلا عن ضرورة استهداف السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع والاهتمام بسياحة الكيف وليس الكم.

وكان محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام شهدت ارتفاعا بنسبة نحو 40% عن العام الماضي.