موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

حققت الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم نجاحا، لذا يسعى عدد كبير من موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، وتدور أحداث المسلسل حول «نادرة» التي تقف أمام والد زوجها؛ للحفاظ على إرث نجلها، وتستمر الأحداث في إطار تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه وحقها فيه.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة الحلقة الـ 9

ويأتي موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الحلقة الـ 9 في تمام الساعة الـ 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضة في موعده الأساسي في تمام الساعةالـ 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت الحلقات السابقة من المسلسل، وجود «نادرة» نيللي كريم، وهي تحاول أن تقف في وجه والد زوجها الراحل للمحافظة على الإرث وحق ونجلها فيه، لكنها يوافق بشرط زواجها من «مسعود» ابنه الأكبر، وتوافق على شرطة، لكنها تخطط لأشياء أخري، وتتوالى الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة، من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وندى موسى ورمزي العدل، ونهى صالح، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.