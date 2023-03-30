«السياحة»: إغلاق هرم خوفو للصيانة لن يستغرق أكثر من 3 أشهر

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ المجلس الأعلى للآثار قرر إغلاق هرم خوفو أمام الزوار بداية من شهر يونيو المقبل؛ لإجراء الصيانة الدورية، لافتا إلى أنّ مدة الصيانة في الغالب لن تتعدى 3 أشهر.

وأضاف أنّ اختيار موعد غلق الهرم أمام الزوار جيد للغاية، إذ إنّ شهر يونيو من الأشهر التي تقل فيها نسب إقبال السياح على زيارة منطقة الهرم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمصر في مثل هذا الوقت من العام.

توقيت الإعلان عن موعد الإغلاق متميز

وأضاف شاكر، لـ«الوطن»، أنّ توقيت الإعلان حاليًا عن إغلاق زيارة هرم خوفو أمام الزوار على الرغم من أنه سيبدأ تطبيقه بعد نحو شهرين، كان موفقا وذلك حتى تقوم شركات السياحة والفنادق التي تحجز الزيارة لسائحيها بتوفيق أوضاعها وفقا لمواعيد الغلق التي حددتها وزارة السياحة والآثار، خاصة أن السياح الزائرين للقاهرة يحرصون خلال زيارتهم على زيارة الهرم الأكبر للملك خوفو.

عمليات صيانة هرم خوفو تتم بشكل دوري

وأشار إلى أن عملية صيانة هرم خوفو تتم بصفة دورية وذلك نظرا للزيارات الكثيرة التي تتم بالهرم، موضحا أن دخول السياح والتنفس قد يؤثر على الحوائط وهو ما يستدعى بالطبع إجراء عملية الصيانة.

وتابع: «إعلان المجلس الأعلى للآثار فتح هرم منكاورع للزيارة بعد إغلاقه لبضع سنوات للترميم والصيانة، بالتزامن مع غلق هرم خوفو سيكون خير معوض للسياح عن غلق الهرم الأكبر».