أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ6 جنيهات

تستمر شركات وزارة التموين في تقديم عروض وتخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية، إذ تقل الأسعار بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق، وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية تخفيضات عن الأسواق المحلية، بالتزامن مع عرض نفس الأسعار في فروع معارض أهلا رمضان، والتي سوف نستعرضها خلال السطور التالية:

- سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 8 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل البلدي 15 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الألوان 28 جنيها.

- سعر كيلو البسلة 15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس 13 جنيها.

- سعر طبق شوربة الخضار 5 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الخضار 5 جنيهات.

- سعر الكابوتشا 7 جنيهات.

- سعر 2 كيلو بصل 25 جنيها.

أسعار الفاكهة في معرض أهلا رمضان

- سعر طبق الجوافة 15 جنيها.

- سعر كيلو التفاح الأحمر 27 جنيها.

- سعر كيلو التفاح الجولد 36 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال 10 جنيهات.

- سعر طبق سلطة الفواكه 20 جنيها.

كما تقدم المجمعات الاستهلاكية تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية التي تُطرح للمواطنين بالسعر الحر، والذي يقل عن الأسعار في السلاسل التجارية، خاصة على سلع الأرز، الذي يباع بسعر 14.50 جنيه في المجمعات، والسكر 14.50 جنيه، أما الزيت فسعره 35 جنيها.