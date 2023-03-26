«التموين» تضخ 50 ألف طن أرز مستورد خلال أيام في المجمعات الاستهلاكية

تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنهاية الأسبوع الجاري، شحنة الأرز الأبيض المستورد من الخارج بكمية 50 ألف طن لضخه في الأسواق ومنافذ وزارة التموين، لسد حاجة الاستهلاك من سلعة الأزر خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن سد الطلب المتزايد على شراء الأرز الأبيض المعبأ خلال الأونة الحالية بسبب تجميع الشنط الرمضانية.

سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز في المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.50 جنيه، وهو السعر الحر الذي تطرحه الوزارة لجميع المواطنين والمترددين على شراء مستلزماتهم السلعية من المجمعات ومنافذ التموين بالأسعار المخفضة التي تقدمها الوزارة والتي تصل إلى نسبة تخفيض 30%.

سعر الأرز في التموين

ويشهد سعر الأرز في التموين ثباتا واستقرارا عند 10.50 جنيه، وتصرفه وزارة التموين والتجارة الداخلية لحاملي البطاقات شهريا من منافذ البقالين، إذ تصرف بطاقة التموين التي تزيد عن 4 أفراد عدد 2 كيس أرز شهريا، فيما تصرف البطاقة التي يقل عددها عن 4 أفراد على كيس أرز واحد شهريا.

وتتوقع وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حدوث موجة انخفاض في سعر الأرز عقب شهر رمضان الجاري، خاصة مع خفض الطلب وخفض الاستهلاك لسلعة الأرز.