أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الثلاثيني يغلق على ارتفاع

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.04% عند مستوى 16418.53 نقطة، وسط إغلاق باقي مؤشرات السوق على تراجع.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يتراجع 1.27%

وهبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.13%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2807.1 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4232.39 نقطة بتراجع نسبته 1.09%، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على تراجع بنسبة 1.27%، ليغلق عند 2782.73 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 197 مليون سهم، وتنفيذ 71.330 ألف صفقة. واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.04 تريليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 16800 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء المتباين والمستقر لأغلب الاسهم القيادية والتي قد شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع ودفعت المؤشر الرئيسي نحو الصعود واستعادة مستويات المقاومة الرئيسية له.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأمر الذي قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16800 نقطة مدعوماً بنشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجيًا.

EGX70 يتجه لمستوى مقاومة 2860 نقطة

وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد أغلق على تراجع، نتيجة الأداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء.

ويتوقع عيد، أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2800 نقطة، مما يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2860 خلال تعاملات الأسبوع.