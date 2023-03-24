«الاقتصادي الإفريقي»: عمليات شراء المستثمرين المصريين رفعت مؤشرات البورصة

قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال في المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن البورصة شهدت أمس جلسة إيجابية، في ظل تذبذبات المؤشرات والأسهم، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليس فقط في السوق المصرية بل بالأسواق الخارجية والعالمية أيضًا، إذ شهدت أمس صعودًا جماعيًا لمؤشراتها وسجّلت 18 مليار جنيه أرباحًا سوقية.

عودة معظم المؤشرات إلى اللون الأخضر

وأضاف فودة، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنّه مع تغيير المعطيات والأحداث على الأسواق وترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع الفائدة أمس الأول 25 نقطة أساس، بعد تراجع القطاعات المصرفية في الأسواق، بعد أزمة البنوك الأمريكية، غير أنّنا نشهد عودة معظمها للون الأخضر بعد استثمارات وزارة الخزانة الأمريكية.

كانت آخر جلسات الأسبوع في البورصة، شهدت ارتفاعًا في مؤشراتها بشكل جماعي، في دلالة على الحركة التصاعدية التي سيطرت على أغلب أسهمها في ختام التعاملات، والتي تأثّرت بعمليات شراء من المستثمرين المصريين قابلتها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 0.2 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و6 مليارات جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو مليار و364 مليون جنيه، إذ إنّ نحو مليار و300 مليون منها تداولات في سوق الأسهم، وقرابة المليار و300 مليون جنيه تعاملات في سوق المتعاملين الرئيسين.