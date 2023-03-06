«التموين»: توفير مخزون كبير من القمح قبل موعد حصاد المحصول الجديد

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ القيادة السياسية حريصة منذ ما يقرب العامين على تخصيص اعتمادات مفتوحة لتأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الإستراتيجية لأكثر من 6 أشهر، وخير دليل على نجاح المنظومة أنه على الرغم من مرور العالم بالعديد من الأزمات العالمية فمصر لم تتأثر كثيرًا بمخزون السلع، فكل السلع الإستراتيجية متوفرة وموجودة.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن المخزون الإستراتيجي آمن لكافة السلع، فمخزون القمح الإستراتيجي يكفي حتى أبريل المقبل، أي حتى الموسم الجديد، وهو الأمر الذي يتحقق للمرة الأولى على أرض مصر بتوفير مخزون إستراتيجي مبكرًا.

المخزون الإستراتيجي للسلع آمن جدًا

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، توفير مخزون إستراتيجي من السكر بعد بدء توفير السكر من البنجر، مطمئنًا المواطنين بتوفير كافة السلع الإستراتيجية «عايز أطمن كل الناس أن مخزون السلع الإستراتيجية آمن جدًا جدًا جدًا، سواء من الدواجن أو اللحوم والسلع الإستراتيجية».

مخزون إستراتيجي لـ 6 أشهر لكل السلع الإستراتيجية

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن مخزون السلع الإستراتيجية آمن لكافة السلع دون استثناء، إذ أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية حال نقص المخزون الإستراتيجي لأي سلعة عن 6 أشهر، يتم على الفور القيام بمناقصات لزيادة المخزون الإستراتيجي لأكثر من 6 أشهر.