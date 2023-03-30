دبلوماسي أوكراني: الخسائر الروسية يوميا تصل لـ600 شخص في باخموت

قال الدكتور إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، إن هناك تقدم روسي في معركة باخموت، ونعتمد على خريطة في أوكرانيا ودول أجنبية مبنية على الإعلانات الرسمية ولكنها ليست مصدر رسمي، وتجدد يوميًا، مؤكدًا رصدهم بعض احرازات الجيش الروسي وعلمهم بها.

استراتيجة حماية مدينة «باخموت»

وأضاف «سيهيدا»، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات من طرق الجيش الوزكراني تأتي متاخرة أحيانا يومًا أو عدة أيام، ويرجع ذلك لأسباب عسكرية، مشيرًا إلى: «نحن ندافع بكل جدية ضد الغزو الروسي»، مؤكدا وجود استراتيجة حماية لمدينة «باخموت» طبقا لتصريحات القيادة العسكرية، كون روسيا تفقد الكثير من الجنود فيها، ونستعد للهجوم المعاكس.

خسائر الجيش الروسي في باخموت

وأشار دبلوماسي أوكراني، إلى أن خسارة الجيش الروسي تعد أكثر بين 7 و10 مرات من الجيش الأوكراني في «باخموت»، موضحا أن الخسائر الروسية يوميا تصل لـ600 شخص في ضواحي هذه المدينة.