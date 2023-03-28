علي جمعة يعلن السؤال السادس من مسابقة «وفوق كل ذي علم عليم»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، السؤال السادس من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سؤال الحلقة السادسة هو: «ما هو اسم قوس سيدنا محمد الذي رمى به في غزوة أحد حتى تكسر؟».

اختيارات الإجابة

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء خلال برنامج وفوق كل ذي علم عليم، أن الإجابات المتقرحة التي يمكن الاختيار منها الإجابة الصحيحة هي: «البيضاء - الكتوم - السداد».

الإعلان عن الفائزين

وأشار جمعة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين يوميا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل وفوق كل ذي علم عليم، يكون من خلال الاتصال على رقم (59 59)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.