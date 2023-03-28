من هي السيدة نفيسة وما هو نسبها؟.. علي جمعة يوضح

من هي السيدة نفيسة وما هو نسبها؟ سؤال يطرحه البعض بعد ظهورها في مسلسل الإمام الشافعي، وتوضح «الوطن» في السطور القادمة بطاقة تعريفية للسيدة نفسية، حيث قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنّ السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهي سليلة بيت النبوة، وولدت عام 145، وهي أكبر من الشافعي بـ5 سنوات، وولدت في المدينة المنورة، وكان والدها أمير المدينة، ولها أخ أيضا دُفن في مصر اسمه يحيي المتوج لأن وجهه كله نور، والأرجح أنّ قبره عند سيدي الليثي ابن سعد بعد الشافعي.

السيدة نفيسة كانت تحب العبادة

وأضاف الشيخ على جمعة أنّ السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ صغرها ونشأت على ملازمة المسجد النبوي الشريف، وهذا سر انجذاب المصريين لضريحها وتعلقهم بها، كونها كانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين، وتزوجت إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين، وكان اسمه إسحاق المؤتمن، وكانت ابنة لأمير وزوجة لأمير.

وأكد «جمعة» أنّ السيدة نفيسة كانت امرأة عابدة ومتعلقة وشفافة، وكان يأتيها رسول الله كثيرا، وهو يؤثر في بقائها في مصر، فهي بقيت في مصر من رؤية نبوية، وجاءت لمصر عام 193، وتوفيت 208، وظلت بمصر نحو 15 عاما، موضحا أنّ السيدة نفيسة عرف عنها استجابة الدعاء وكانت متواضعة للغاية.