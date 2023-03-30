موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الخميس 30-3-2023

يستعد المسلمين من أبناء محافظة الوادي الجديد إلى إفطار ثامن أيام شهر رمضان 30 مارس 2023 من الشهر الكريم، ويرغب العديد في معرفة مواعيد أذان المغرب اليوم الخميس.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب، في ثامن أيام رمضان بمحافظة الوادي الجديد، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الخميس

ووفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان المغرب في ثامن أيام رمضان في محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، سيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في ثامن أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الظهر: 12:04 ظهرا.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:15 مساء

العشاء 7:29 مساء.

مدة ساعات الصوم: 14:06 ساعة.