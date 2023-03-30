عدة ساعات فقط هي كل ما يفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 30-3-2023 وموعد الإفطار اليوم الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فيما تستعد ربات البيوت لتجهيز الإفطار لكي يجتمع شمل الأسرة حول مائدة الإفطار مساءً فور رفع أذان الظهر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 30-3-2023 وموعد الإفطار في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من أهالي محافظة الفيوم طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويولي أهالي الإقليم أهمية كبرى لما يخص موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم ليس فقط لارتباط أذان المغرب بإعلان انتهاء الصيام وبدء كسره وتناول الإفطار، ولكن حرصًا من الجميع على أداء الصلاة في موعدها، فضلًا عن حرص مجموعة من الناس على إفطار الصائمين في المساجد وعلى الطرقات.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 30-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 30-3-2023 الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:14 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان المبارك 2023 والتي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فإنّ أئمة المساجد يقيمون الصلاة عقب رفع أذان المغرب بنحو 10 دقائق حيث تقام الصلاة في تمام الساعة 6:24 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 30-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 30-3-2023 بالتزامن مع رفع أذان المغرب في الفيوم حيث يأتي في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم 30-3-2023 نحو 14 ساعة و12 دقيقة تزداد اليوم تلو الآخر بنحو دقيقة يوميًا حتى نهاية الشهر لتبلغ 14 ساعة و51 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 30-3-2023 فإنّها تأتي كالتالي:

أذان الظهر.. 12:01 ظهرًا.

أذان العصر.. 3:32 عصرًا.

أذان المغرب.. 6:14 مساءً.

أذان العشاء.. 7:31 مساءً.