ينتظر أهالي محافظة دمياط موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الخميس 30-3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب اليوم لارتباط موعد الإفطار بعدة طقوس روحانية، منها صلاة التراويح وكثرة الطاعات وقراءة القرآن الكريم.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الخميس 30-3-2023

يحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الخميس 30-3-2023، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، بناء على إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الصادرة عن هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان بعدة أيام، والتي تضم كل محافظات مصر والمدن التابعة لها.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم

بناء على مواقيت الصلاة المعلنة بإمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة دمياط لهذا العام، فإنّ موعد رفع أذان المغرب في دمياط اليوم الخميس 30 -3-2023 يحين بتمام الساعة 6:03 مساء.

كما تضم إمساكية شهر رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة فضلا عن مواعيد السحور والإمساك والشروق بمحافظة دمياط والتى تحدد مواقيت وجبتى الإفطار والسحور الوجبات الرئيسية بشهر رمضان المبارك.