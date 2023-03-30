ساعات قليلة تفصل الصائمون اليوم الخميس، عن موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لتحديد هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الخميس 30-3-2023

وتنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، بكل مدينة على حده لاختلاف مساقط الظل من مدينة لأخرى.

موعد رفع أذان المغرب اليوم بمحافظة أسوان.. الساعة 6:31 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بمحافظة القاهرة.. الساعة 6:2 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بسوهاج.. الساعة 6:12 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالقليوبية.. الساعة 6:02 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالبحر الأحمر.. الساعة 5:52 مساء

موعد رفع أذان المغرب في رمضان

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط.. الساعة 6:02 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ.. الساعة 6:04 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالغربية.. الساعة 6:03 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بقنا.. الساعة 5:59 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالمنيا.. الساعة 6:04 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالبحيرة.. الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرباليوم

موعد أذان المغرب اليوم بالجيزة الساعة 6:04 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالشرقية الساعة 6:02 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالسويس الساعة 5:59 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالإسكندرية الساعة 6:8 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالفيوم الساعة 6:4 مساء

موعد أذان المغرب اليوم ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالمنوفية الساعة 6:05 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بالدقهلية الساعة 6:01 مساء.