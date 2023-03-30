إطلاق برنامج «أسرة» لدعم وتنمية الأسر في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إطلاق فعاليات برنامج «أسرة» لدعم وتنمية الأسرة السوهاجية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج أسرة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

حضر الحفل أيضا كل من النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، وعلى مبارك رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الصحية، وأعضاء فريق عمل برنامج أسرة، ورجال الدين، ومديري الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الرائدات الريفيات بالمحافظة.

أسرة للحد من المشكلة السكانية

ويأتي مشروع أسرة في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، ويُعد مشروع أسرة أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية.

ورحب محافظ سوهاج، خلال كلمته التي ألقاها، بالحضور جمعيا، مشيدا بجهود كافة القطاعات المعنية بإطلاق فعاليات برنامج أسرة بمحافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولى من البرنامج، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية؛ للسيطرة على الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تعوق التنمية.

وأوضح المحافظ أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة العمل من خلال فريق متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وثمن الفقي جهود مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في مواجهة القضية السكانية، مشيرا إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة. وقال الفقي إن محافظة سوهاج تسعى دائما لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية، حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من القيادة السياسية، والعديد من المشروعات التنموية والخدمية، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة. وأشاد المحافظ بـبرنامج أسرة والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة، تلك السلوكيات التى تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

أهداف برنامج أسرة

ويهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب و الارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

وجه الدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج أسرة ، الشكر للسيد المحافظ على دعمه، وجميع المشاركين في تنفيذ البرنامج، موضحا أن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة سوهاج، تم طبقا لمؤشرات تنموية صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارتي البلينا والمنشاة الصحيتين، وعدد 11 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية؛ ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى سيعمل بها برنامج أسرة 77 وحدة صحية.

وأضاف أبو نار أن برنامج أسرة سوف يتبنى منهجيات حديثة في التنفيذ، تتضمن التغيير الاجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية، مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.

وقال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، أن من أهم معايير اختيار محافظة سوهاج هو وجود خصائص سكانية تعوق قاطرة التنمية، والتى تزداد بالريف عن الحضر وتؤدي إلى حالة من الانفلات الإنجابي وتدني الحالة الصحية للأمهات والأطفال.

وأكد عباس أن أهم التدخلات التي سيقوم بها برنامج أسرة على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية، هي تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها، وتتضمن برامج تدريب المدربين بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.