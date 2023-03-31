مواصفات أسئلة امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.. في مستوى الطالب المتوسط

أعلنت المديريات التعليمية، مواصفات أسئلة امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2023، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن يبدأ يوم 2 أبريل المقبل، على مستوى المدارس.

مواصفات أسئلة امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2023

أوضحت المديريات التعليمية، مواصفات أسئلة شهر مارس لصفوف النقل 2023، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وستحقق الهدف التربوي منها، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة، وتعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة.

امتحانات شهر مارس 2023.. المدارس تحذر من الغياب

أشارت المديريات التعليمية، إلى أن عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل في جزء من الحصة، في كل ما تم تدريسه للطلاب خلال شهر مارس 2023، وأن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ومقالي لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وأضافت المديريات التعليمية، كل مدرسة تحدد جدول خاص بها، وإعلانه للطلاب، على أن تتفق الحصة الامتحانية مع حصة المادة الممتحنة في جدول الحصص الدراسية، وأن تنتظم بقية المقررات الدراسية بالطريقة المعتادة، دون التأثر على توزيع المنهج الشهري.

وحذرت المديريات التعليمية، الطلاب من الغياب أثناء الامتحانات، مؤكدة أن الطالب الذي يتغيب عن الامتحان سيفقد درجة الامتحان، ولن يتم إعادة الامتحان مرة أخرى، مؤكدة تطبيق القرار الوزاري رقم 176 الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، والقرار 168 الخاص بالصف السادس، وتستكمل أدوات التقييم في بقية المقررات والأنشطة.