إطلاق تطبيق نظام الشهادات الموحد لاستخراج الوثائق إلكترونيا بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إطلاق تطبيق نظام الشهادات الموحد بالجامعة، لتوفير خدمة طلب استخراج الوثائق المختلفة من الكليات سواء للخريجين أو طلاب الجامعة إلكترونيا.

نظام الشهادات الموحد في جامعة بنها

وأكد رئيس جامعة بنها أن نظام الشهادات الموحد يعمل على توفير الوقت والجهد لمتلقى الخدمة والإداريين بالكليات وتنسيق العمل وسهولة إصدار التقارير الخاصة بالطلبات، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لإحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطبيقا للخطة الاستراتيجية للجامعة لميكنة العمل والتحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير أسلوب العمل، وكذلك الارتقاء بمنظومة المحتوى الرقمي بالجامعة.

طباعة شهادات التخرج في جامعة بنها

وأضاف أن طباعة شهادات التخرج لطلاب الجامعة تتم في مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية منذ ثلاث سنوات، والذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كل الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها، وبوجود التطبيق ستتم الحوكمة اللازمة على وثائق الجامعة المختلفة.

من جهته، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن التطبيق الجديد يقدم خدمات لاستخراج الشهادات والإفادات المختلفة بالكليات منها (شهادة بيان تقديرات - شهادة التخرج - بيان النجاح -الإفادات- شهادة القيد - الشهادة الأصلية - بدل فاقد للشهادة الأصلية- شهادة بالمحتوى العلمي- خطاب تدريب)، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني نظير استخراج الوثائق المختلفة، ومتابعة حالة الطلبات لمعرفة موعد التسليم.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى انتهاء فريق تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم وتنفيذ النظام (قاعدة بيانات) لإدارة طلبات استخراج الوثائق بالجامعة لمتابعة الطلبات وإصدار التقارير اللازمة إلكترونيا، ما يساعد جهات دعم واتخاذ القرار بالجامعة في عمليات التطوير والتنمية.

من جانبه قدم الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات والمهندس حسين سيد والمهندس أشرف قمحه ، مهندسي التطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة علي الجهود المبذولة في تطوير التطبيق