رابط التسجيل بدورة الاحتضان الجديدة في جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية

أعلنت حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، مد فترة التسجيل لقبول الأفكار بدورة الاحتضان الجديدة والممولة من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة، حتى أبريل المقبل في إطار دعم الأفكار الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، إيمانًا من الجامعة بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من الشباب، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفي ظل تسليم عقود 6 مشروعات ضمن المرحلة الأولى للحاضنة.

الحاضنات هدفها خدمة مشروعات البحث العلمي

وأوضح رئيس جامعة بنها في حديثه لـ«الوطن»، أن الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، هدفها دعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتحقيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة، إذ تعد الحاضنات التكنولوجية من أهم أدوات التنمية المستدامة.

وكشف أن حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، مدت فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة للحاضنة حتى 7 أبريل المقبل.

رابط التسجيل في دورة الاحتضان بجامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية

وأضاف «سوسة» أنه متاح التقدم لدورة حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية الجديدة حتى الموعد المقرر، من خلال التسجيل على الرابط التالي من هنــــــــــــا.

وأوضح الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، أن برنامج الاحتضان الجديد يتكون من مرحلتين، الأولى تسمى المعسكر الإبداعي، ويتم تدريب المتقدمين فيها على المبادئ الأساسية لريادة الأعمال وأهمية صناعة الأفكار بطريقة إبداعية تناسب احتياجات السوق.

والمرحلة الثانية تشهد انضمام الشركات الناشئة في مرحلة النموذج الأولي وتحويل النموذج إلى تطبيق تجاري جاهز للطرح بالأسواق، ويتم توفير دعم فني ومالي في مجمله يصل إلى 150 ألف جنيه مصري.

فيما أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه في كل مرحلة تختلف نوعية الدعم حسب الاحتياج، ويتم توفير تجهيزات معملية تخدم الإسراع بعجلة التطوير بالشركات مع وجود استشاريين وموجهين متخصصين سواء في مجالات التكنولوجيا الحيوية أو نموذج العمل التجاري.