رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مساء أمس فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت شعار «رمضان يجمعنا» بملاعب الجامعة بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراهيم عبدالله مدير إدارة النشاط الرياضي.

20 فريقا يشاركون في فعاليات دورة جامعة بنها

وتقام فعاليات الدورة فى الفترة من 28 مارس وحتى 9 أبريل المقبل بمشاركة 20 فريقًا، يمثلون 16 كلية بالجامعة، ومقر الجامعة بالعبور، وفريقا لطلاب ذوي الهمم بالجامعة، وفريقا للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى مشاركة فريقا من دار الأيتام ببنها.

مشاركة الطلاب في فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية

وحرص الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها على مشاركة الطلاب في فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف.

وأكد رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب بهدف إعداد جيلاً من الشباب واعيا مستنيرا يعمل لصالح مجتمعه ووطنه، مشيدا بالروح الرياضية التي يتحلى بها طلاب جامعة بنها.