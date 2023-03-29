جامعة بنها: نوفر بيئة محفزة للتعليم وفرصا متساوية للطلاب

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

جامعة بنها قد شهدت تطورا على كافة المسارات

واستهل الدكتور جمال سوسه كلمته بتوجيه الشكر لجميع القطاعات على مستوى جامعة بنها لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الميلادي 2022، مؤكدا ان جامعة بنها قد شهدت تطورا على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة، وإحراز العديد من النجاحات في شتى المجالات، من خلال توفير بيئة مُحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص متساوية للطلاب، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي.

التكامل ودراسة مشاكل المجتمع

واستعرض رئيس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك، مؤكدا أن البروتوكول يأتي ضمن مجموعة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات لتحقيق التكامل ودراسة مشاكل المجتمع ووضع سبل الحلول المقترحة من خلال العملية التعليمية والبحثية.

تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية

واكد الدكتور جمال سوسه حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي ومدير المستشفيات الجامعية وفريق مكافحة العدوى لحصوله على المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعية، ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى.

وأكد أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية بهدف تقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

كما استعرض رئيس الجامعة دور مستشفيات جامعة بنها في إنهاء قوائم الانتظار، مؤكدا أن مستشفيات الجامعية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مشيرًا الى أنه تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 2445 مريضًا بنسبة 96.37 %، وسيتم إجراء الجراحات المُتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحًا أن العمليات شملت مختلف الأقسام والتخصصات الطبية.

وأضاف أنه في ضوء رؤية مصر 2030، وسعى جامعة بنها لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة، نظمت الجامعة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، في مارس ٢٠٢٢،حيث شارك عدد 478 فريق من 50 جامعة مصرية ما بين حكومية، وأهلية.

كما تم تنظيم فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية فى نسخته الثانية 2023 والذي نظمته الجامعة بمشاركة 254 فريقاً يمثلون 38 جامعة مصرية ، وتم تصعيد 35 مشروع يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

كما تم تكريم عدد من شركاء النجاح لدورهم في دعم المستشفيات الجامعية، حيث كرم مجلس الجامعة، وهم: المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور هاني الجمل عميد تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية والمستشار محمد الجمل عضو مجلس الشيوخ ورئيس مؤسسة التوفيق الخيرية لدورهم في دعم مستشفى بنها الجامعي.