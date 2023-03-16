أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لـ متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، صباح اليوم، أطفال مشروع «أهل مصر» من أبناء المحافظات الحدودية، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

أطفال مشروع «أهل مصر» في متحف الحضارة

تفقد الأطفال أروقة المتحف الذي يعد أحدث المتاحف المصرية، ويتكون من ثلاث قاعات متحفية، بدأت بالقاعة المركزية، التي تضم مقتنيات متنوعة للعصور القديمة، مثل تمثال لملكة على هيئة أبي الهول، الذي يعد من أقدم التماثيل التي تشير لتوليها العرش، وكذلك رموز السلطة التي تعد جزءا من زينة الملك، وتحمل العديد من الدلالات، حيث يرمز الصولجان للحكم، والعمود يرمز للاستقرار والثبات، والمقمعة هي رمز إهلاك أعداء البلاد، كما تزين الجدران بلوحات تنص على تاريخ مصر القديمة وعصر الأسرات، تاريخ النسيج فى مصر القديمة.

وشاهد الأطفال البانوراما الدائرية التي تتوسط القاعة لكل معالم مصر الأثرية والسياحية، التي تنتشر على ضفاف النيل، كما شاهدوا نماذج من صناعه السلال، وأدوات الموسيقى، وأدوات التجميل، وأدوات الولادة، والآبار الفرعونية، الى جانب تماثيل ملكيه تعود الى عهد البطالمة.

وفي قاعة النسيج شاهد الأطفال منسوجات عن أزياء متعددة مثل الملس الفلاحي والثوب الصعيدي والزى السيناوي، والسيوي، العدوي وأزياء الواحات ونماذج من السجاد المصري الإسلامي وكسوة الكعبة وتمثال لمشرف الصعيد، ومنسوجات من النسيج القباطي والإسلامي وأخرى من مستوحاة من فن الخيامية، واختتمت الزيارة بقاعة المومياوات التى تضم مومياوات عديدة لملوك وملكات حكموا مصر، وتم نقلهم للمتحف في موكب ملكي مهيب شاهده العالم العام الماضي.

مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر تستضيف به هيئة قصور الثقافة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي لأشهر معالم العاصمة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والمنفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر ودمجهم ثقافيا ورعايتهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم، ويتضمن زيارات ميدانية وثقافية صباحا، وتنفيذ ورش فنية وأدبية مساءً بقصر ثقافة روض الفرج.