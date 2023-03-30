«المرور»: غلق كلي لكوبري جاردنيا بطريق السويس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع بدء تنفيذ بعض أعمال الصيانة لكوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا.

غلق كوبري جاردنيا

وأشار بيان الإدارة العامة للمرور، إلى الغلق الكلي لكوبري جاردنيا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2023/3/31 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 2023/4/2م، بالإضافة إلى إجراء الغلق الكلي للكوبري اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2023/4/7وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 2023/4/9م.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.