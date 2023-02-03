بدء التحويلات المرورية بعد غلق طريق منشأة البكاري في الجيزة باتجاه ميدان الساعة

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ قليل في تمام الساعة 12 صباح اليوم، عددا من التحويلات المرورية بعد بدء الغلق الكلي لشارع منشأه البكاري لتنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التي تربطه مع الطريق الدائري «القوس الغربي» بطريق منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة 75 مترا.

التحويلات المرورية

وحددت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بتحديد سير المركبات من خلال التحويلات المرورية التالية على مدار 24 ساعة خلال فترة تنفيذ الأعمال، والتي تنتهي يوم 4 من شهر مارس المقبل 2023.

التحويلة المرورية الأولى

تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلى اتجاهين لحركة المرور.

استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى

استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذي تم تحويله إلي اتجاهين.

حركة سير المركبات للقادم أسفل الدائري

حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الآخر «القادم من ميدان الساعة» قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى التي تم استحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

استكمال السير بالتحويلة

استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 75 مترا ثم العودة للطريق الاصلي مرة أخري اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج «موجودة حاليا» بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها.