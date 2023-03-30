عضو أمناء الحوار الوطني: حرصنا على مشاركة أكبر عدد من رموز الفكر والثقافة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني حوار شامل يستند على معايير محددة وتم تحديد هذه المعايير منذ اليوم الأول والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: حرصنا على مشاركة أكبر عدد من رموز الفكر والثقافة.

حوار واسع يضم الجميع على أرضية الدولة الوطنية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» أن المرجعيات للحوار الوطني تتمثل في الدستور المصري والمرجعية الثانية هي أن الحوار الوطني يشمل الجميع طالما أنه لم يشارك في العنف ولم يحرض عليه مؤكدًا أنه حوار واسع يضم الجميع على أرضية الدولة الوطنية في مصر وعلى أرضية كيف نذهب بالدولة الوطنية لمرحلة أكثر تقدمًا في إطار النموذج المصري في عملية التنمية والانتقال والتحول.

الأسماء تضم نخبة من الحقوقيين والمثقفين والكتاب

وأشار أن الحوار الوطني لن يضم فقط الأسماء التي تم الإعلان عنها اليوم ولكن سيضم عدد كبير لأنه يضم 3 محاور هي السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتحت كل محور مجموعة من اللجان وهي 19 لجنة تتوزع على المحاور الثلاث وداخل كل لجنة مجموعة من القضايا تتراوح بين 5 و6 وأن ذلك يدل على وجود عدد كبير من القضايا مما يدل على ضرورة مشاركة أكبر عدد ممكن من رموز الفكر والثقافة.