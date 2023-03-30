نائب محافظ قنا يلتقي أعضاء برلمان شباب مصر لمتابعة الحوار الوطني

استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بمكتبه أعضاء برلمان شباب مصر بالمحافظة، لمتابعة فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «فيما يفكر الشباب.. الحوار من الشباب للشباب».

جاء ذلك بحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، وماجد ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ومجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر.

منتدى الحوار الوطني

وأوضح نائب محافظ قنا أن فعاليات مُنتدى الحوار الوطنى للشباب بدأت منذ يوم 19 مارس الجاري، وتستمر حتى يوم 17 أبريل المقبل بمقار مراكز الشباب في المدن، وتتناول ثلاثة محاور رئيسية «السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي» ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأضاف «عمر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعطي اهتمام كبير بالشباب ودمجهم فى منظومة العمل الوطني وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.