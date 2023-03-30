«مستقبل وطن» ينظم حفل إفطار بمشاركة قيادات حزب الشعب الجمهوري

نظم حزب مستقبل وطن، حفل إفطار كبير يجمع كافه قياداته تحت إشراف النائبين أحمد عبد الجواد، أمين التنظيم ونائب رئيس الحزب، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب.

وجاء علي رأس الحاضرين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، كما شارك بالحضور أيضا كل من عصام هلال عفيفي الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب إيهاب العمدة الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد دياب الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن واللواء يحي العيسوي الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والنائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ

قيادات حزب الشعب الجمهوري

كما شارك بالحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، وفي مقدمتهم النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والمهندس وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والنائبة الدكتورة صبورة السيد الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن بالجيزة والنواب محمد الحسيني ومحمود هشام توشكي وأمين مسعود وطارق حسانين ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.