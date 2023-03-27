«الشعب الجمهوري» يوزع 3500 كرتونة رمضانية بسوهاج

بدأت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، تجهيز وتوزيع 3500 كرتونة من كراتين الخير ضمن مبادرة «مع الناس» استعدادا لتوزيعها من خلال المرور على المنازل لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بـ 11 مركزا وحيا على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف ومشاركة نواب الحزب.

رفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا

وقال المهندس محمد عويضة، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، إن المبادرة تهدف إلى المشاركة المجتمعية ورفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا في إطار توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير، التي تعكس دور الأحزاب في المشاركة بقوافل الخير وتوفير حياة كريمة.

وأضاف أمين حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن مبادرة «مع الناس» ينظمها الحزب على مستوى المحافظة، وتستهدف فئات الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين لإدخال السرور عليهم في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب، والمساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

شنط رمضان

وأكد عويضة، أن توزيع كرتونة الخير أو شنط رمضان تفعيل للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيفا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.