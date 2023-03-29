مسلسل جميلة الحلقة 6.. يسرا ممنوعة من الميراث وعبير تطلب الزواج عرفيا

مسلسل جميلة شهد الكثير من الأحداث، ويستعرض «الوطن»، أبرز أحداث الحلقة 6 من مسلسل جميلة، إذ كان اتفاق يسرا اللوزي مع أحمد وفيق على تدمير حياة ريهام حجاج وهاني عادل، أبرز ما جاء فيها.

وحدث ذلك، عبر اتصال هاتفي جرى بين الثنائي، إذ تبدأ يسرا اللوزي في محاولة الإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها، من خلال حديثها مع زوج ريهام حجاج، مشيرة إلى أنها تكرهه، ودليلها على ذلك أنها لا ترغب في الإنجاب منه، وذلك بعد أن قامت بتجميد بويضتها.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل جميلة

وتحاول في الحلقة ذاتها، عبير صبري اللعب على المكشوف مع أحمد وفيق، وتطلب منه الزواج العرفي، لمحاولة الاستيلاء على ميراث ريهام حجاج.

كما رفع زوج شقيق ريهام حجاج قضية ضدها، لمنعها من التصرف بالميراث، لكن والدتها تدخلت ورفضت القضية، وأكدت أنها لم تقف أمام ابنتها في المحاكم مهما وصل الأمر وتطور.

أبطال مسلسل جميلة

ومسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، هاني عادل وسوسن بدر، وغيرهم من الأبطال.

قصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل جميلة، حول ريهام المحامية التي تعمل رئيسة للنيابة الإدارية، ويتوفى والدها في الحلقة الأولى من المسلسل وتكتشف أنه كتب الميراث باسمها فقط وبعد ذلك تدخل في عدة صراعات مع أسرتها بسبب الميراث.