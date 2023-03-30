الأرصاد تحذر السائقين ومرضى الحساسية من طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات على الطرق ومرضى الحساسية والصدر في المحافظات، بسبب ظاهرتين في طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين وهما الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تحذيرات للسائقين بتهدئة السرعة

وأعلنت الهيئة وجود تقلبات جوية، فى طقس الأيام القادمة، يتضمن تكون شبورة مائية، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا يجب على قائدى السيارات اتباع إرشادات السير في الشبورة، وهي تشغيل المساحات بصفة مستمرة، وتقدير المسافات خلال السير، وإضاءة جميع أنوار السيارة حتى تكون ظاهرة للآخرين.

تحذير مرضى الصدر والحساسية

الفئة الثانية المقصودة بالتحذيرات هم مرضى الحساسية والصدروالجيوب الأنفية، بسبب تعرض مناطق من أقصي غرب البلاد لرياح شديدة مثيرة للأتربة والرمال، ومناطق من السواحل الشمالية بشكل متقطع، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصادالجوية .