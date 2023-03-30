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الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم الأحد المقبل

كتب:

حمدى عبد الله
05:23 م | الخميس 30 مارس 2023
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظات الجمهورية، ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، من 3 إلى 8 درجئات مئوية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 2 أبريل، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات هيئة الارصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى 19 مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة 

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد يوم الأحد 30 مئوية، والصغرى 16 مئوية، والسواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 14، والقاهرة والوجه البحري العظمى 26 والصغرى 15، وجنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 17 مئوية.

ارتفاع جديد يوم الاثنين

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا جديدًا يوم الاثنين 3 أبريل على النحو التالي: العظمى في القاهرة 30 والصغرى 18، والسواحل الشمالية 28 العظمى والصغرى 16، وجنوب الصعيد 32 والصغرى 18 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

أما يوم الأربعاء، فتسجل درجات الحرارة في الصعيد 35 للعظمى، وشمال الصعيد 32 مئوية، وسيناء 20 مئوية.

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