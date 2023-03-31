مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 31-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، بالتزامن مع تاسع أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، للذهاب إلى المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 31-3-2023

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الجمعة 31-3-2023، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية:

السحور 1:58 صباحاً

إمساك 3:58 صباحا

الفجر 4:18 صباحا

الشروق 5:47 صباحا

الظهر 12:00 مساء

العصر 3:32 مساء

المغرب 6:14 مساء

العشاء 7:33 مساء

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم الجمعة 31-3-2023

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم الجمعة 31-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:18 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:14 مساء، وصلاة العشاء 7:33 مساء.