«الشعب الجمهوري» ينظم صالونا لمناقشة ملفات المحور السياسي بالحوار الوطني

استضافت الخيمة السياسية الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، فضلًا عن حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وذلك لمناقشة عددٍ من ملفات المحور السياسي للحوار الوطني.

الأحزاب عرضت وجهات النظر السياسية

الجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه الخيمة، عرضت وجهات النظر فيما يتعلق بلجنة الأحزاب السياسية، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بالإضافة إلى لجنة المحليات.

قيادات حزب الشعب الجمهوري

حضر اللقاء من جانب حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأيضا العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.