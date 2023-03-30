مسلسل سوق الكانتو.. أمير كرارة في السجن بسبب تهريب البضائع

تصاعدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 من بطولة الفنان أمير كرارة، حيث بدأت بمغادرة «طه القماش» البنسيون بعد طرد شيرين والدة راوية «مى عز الدين» له ولأصدقائه، وتتبعه الأخيرة لمحاولة شرح الأمر له وتخبره أن هناك سوء تفاهم وأن هناك خلافا قديما بين جده «حسانين» عبد العزيز مخيون ووالدتها.

مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة وتهريب البضائع

وفي مشهد رومانسى يتعرف طه القماش على راوية بعد ذهابهما في نزهة على البحر أخبرها خلالها ألا تقبل عرض السفر لباريس، وأن تنتظره في المساء على شط البحر، ولكنه تخلف عن موعده بعد حادث تصادم لسيارة أصدقائه خلال مطاردة مع الإنجليز.

أمير كرارة في السجن

وفي حلقة مسلسل سوق الكانتو يضطر أمير كرارة للموافقة على التجارة في الخمور المهربة مع صديقه مجاهد في الإسكندرية، وأثناء تنفيذه عملية التهريب للبضاعة يجد الشرطة في طريقه، ويحاول الهرب مع أصدقائه وأثناء المطاردة يتوفي صديقه «حمدى» ويفاجأ «القماش» بأنه دخل السجن وأن العملية كلها كانت من تدبير المعلم جابر.

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.