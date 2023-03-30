بدء مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه جرى متابعة بدء مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990.

تفاصيل مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش

وأضاف مدير آثار الإسكندرية، في بيان اليوم على هامش المتابعة، أن مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش تحت الإشراف الاثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات بشقيه الهندسي والترميم الدقيق، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

تاريخ أوبرا الإسكندرية

وأوضح أن مبنى مسرح سيد درويش «دار أوبرا الإسكندرية» بني في الفترة الأولى لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م الي 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بانشاء مسرح على نسق أوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكي الأوربي.

وسمي أول الأمر تياتروا محمد علي ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م، ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسية وملحقاتها ويقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة وأخرى هندسية.