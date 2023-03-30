المحافظات تحتضن تصوير عدة أعمال فنية في رمضان.. بينها ضرب نار وسره الباتع

تتسابق عدة أعمال درامية خلال الموسم الدرامي رمضان 2023 على عدة شبكات تلفزيونية لتقدم وجبة دسمة فنيًا وثقافيًا للمشاهدة ما بين تراجيدي وكوميدي وتاريخي، وجرى تصوير بعضها في قرى ومدن المحافظات بمصر، وليس في العاصمة، أو مدينة الإنتاج الإعلامي كما هو معتاد.

سوهاج جنة الأرض بضرب نار

وكشف مسلسل ضرب نار من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، عن جمال طبيعة «سوهاج» إحدى محافظات صعيد مصر، والتي تبعد عن العاصمة أكثر من 500 كم ليستمتع المشاهد بطبيعة صعيد مصر، الذي وصفه العوضي بالجنة في الحلقة الخامسة من المسلسل بقولة «سوهاج جنة الله في الأرض».

جمال الأقصر وقنا في عملة نادرة

وتستمر المسلسلات في الكشف عن جمال بلادنا بعرض العديد من أثارنا بمحافظة الأقصر وسحر نهر النيل بمسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيلي كريم والفنان جمال سليمان .

رسالة الإمام وسره الباتع سفراء ريف مصر دراما رمضان

بينما وصل مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي إلى قرية قرقشند بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ليسلط الضوء على قرى ونجوع مصر بخيراتها وملامحها المصرية.

كما جسد مسلسل سره الباتع بطولة كوكبة من النجوم بينهم أحمد السعدني وحسين فهمي ومحمود قابيل البطولة المصرية بقرية شطانوف بمحافظة المنوفية.