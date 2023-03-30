خالد الجندي: اعملوا الخير وربنا هيرده أضعافا مضاعفة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل ابن آدم أخلاء، أما الخليل الأول وهو المال فيقول ما انفقت لك وما أمسكت فليس ليك، وأما الخليل الثاني وهو الأهل والحشم فيقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعتك.

زكاة المال نحسبها بالزيادة مش بالورقة والقلم

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC»: «ياريت واحنا بنخرج زكاة المال نحسبها بالزيادة مش بالورقة والقلم، نعمل الخير وربنا هيرد لنا أضعافا مضاعفة، لأن بنلاقي ناس بتحسبها بالتدقيق والمراجعة، فياريت نخلي الخير بزيادة».

التصدق خير

وتابع: «الزكاة هي واجب الشكر لله، ولازم كل ما نتعرض لحاجة نخرج صدقة لعلها المنجية، وأن يخطئ الإنسان في التصدق خير من أن يصيب في الإمساك، وإننا نخرج المال بزيادة هو أعظم أمر ممكن يفعله المسلم».