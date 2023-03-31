يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في محافظة المنيا يوم الجمعة 9 رمضان، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع علي الإكثار من الطاعة والتقرب إلي الله، حيث تزيد النفحات الإيمانية حتي انتهاء الشهر الفضيل.

مواعيد الصلاة تاسع أيام شهر رمضان في المنيا

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 من شهر رمضان، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد التي ينتظرها الصائمون من العام للعام للتقرب إلي الله بالإكثار من النوافل والسنن المحببة.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في المنيا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الجمعة 31 مارس، وهي ثاني جمعة في شهر رمضان الفضيل، بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:23 صباحا.

الظهر: 12:01 مساءا.

العصر: 3:31 مساءا.

المغرب: 6:14 مساءا.

العشاء: 7:31 مساءا.

وتضم محافظة المنيا 361 قرية موزعة علي مراكز المحافظة التسع، وهي مغاغة، العدوة، بني مزار، مطاي، سمالوط، المنيا، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، وبها أكثر من 2000 مسجد، تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان الكريم خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما يحرص عدد كبير من المصلين علي أداء صلاة التراويح.