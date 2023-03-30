مصرع عامل صعقا بالكهرباء غرب بورسعيد.. مات وهو صائم

لقى عامل بمزرعة غرب بورسعيد مصرعه صعقا بالكهرباء، وهو صائم اليوم في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

نقل الجثة إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى النصر التخصصي عن طريق سيارة الإسعاف محمد حسن علي رخا، 38 سنة، جثة هامدة، بادعاء صعق كهربي وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن المتوفى يعمل بمزرعة بقرية المناصرة غرب بورسعيد ولقي مصرعه صعقا بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور بواسطة الأهالي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وفاة عامل صعقا بالكهرباء

ومنذ يومين لقى عامل يبلغ من العمر 90 من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء بجوار مسجد القدوس بحي الزهور منذ يومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.