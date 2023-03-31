موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

يستعد الملايين من المصريين للإفطار في تاسع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، والذي يكون في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك تكون 14 ساعة و3 دقائق.

موعد الإفطار في تاسع أيام شهر رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، هو موعد الإفطار في تاسع يوم في شهر رمضان المبارك الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة وهو السادسة و13 دقيقة وفق هيئة المساحة المصرية.