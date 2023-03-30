مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان
كتب:
عمرو رجب
12:06 ص | الخميس 30 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الخميس 30-3-2023، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الفجر 4:21 صباحا
الشروق 5:48 صباحا
الظهر 12:00 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:13 مساء
العشاء 7:30 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 4:21 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023
تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:00 صباحا
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 30-3-2023هو 6:13 مساء.
وتبين من التقرير أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، هو 7:30 مساء.