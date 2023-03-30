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مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

كتب:

عمرو رجب
12:06 ص | الخميس 30 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الخميس 30-3-2023، في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر 4:21 صباحا

الشروق 5:48 صباحا

الظهر 12:00 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:13 مساء

العشاء 7:30 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 4:21 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:00 صباحا

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 30-3-2023هو 6:13 مساء.

وتبين من التقرير  أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، هو 7:30 مساء.

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بقلم عمرو رجب