موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

تزامناً مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، يبحث جموع من المواطنين خلال الوقت الحالي عن موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، حرصا على أداء الصلاة في توقيتها خلال الشهر الكريم.

تقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، في إطار الخدمات التى تحرص علي تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتنوعة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الخميس 30-3-2023، سيكون على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر 8 رمضان، الساعة 4:34 صباحا.

موعد السحور والإمساك في مطروح.

كما يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:14 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:14 صباحا، في ثامن أيام رمضان.

متابعة مساجد مطروح

في سياق متصل، أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أنه منذ بداية شهر رمضان حتى ثامن أيام الشهر المعظم 2023، الخميس، يجري متابعة جميع المساجد في مدن وقرى ونجوع المحافظة من خلال مفتشين الأوقاف بالإدارات الفرعية والمديرية للوقوف على مدى جاهزيتها ومتابعة انتظام العمل بها وتكثيف أعمال النظافة في دورات المياه وتطهيرها ويستمر ذلك حتى نهاية الشهر المعظم.