ناقد فني: «الكبير أوي» و«الصفارة» أحد أهم المسلسلات الرمضانية الكوميدية

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن «الكبير أوي» مسلسل لافت للأنظار منذ بداية عرض الحلقات الأولى، ومازال متصدر الأعمال الكوميدية في دراما المتحدة، مشيرًا إلى أن الحلقات تجذب الجمهور بشكل كبير بداية من رحلة «مربوحة» والكبير أوي للقاهرة وصعودهما لبرج القاهرة، حتى خطف «مربوحة»، فضلا عن الحلقات التي تألق فيها علاء مرسي في حلقة أمس، وغيرهم، مؤكدًا تفاعل الجمهور مع أحداث هذا المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والمقاهي.

«الكبير أوي» يرتبط بالكثيرين منذ الصغر

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن دخول مربوحة ونفادي لمسلسل «الكبير أوي» فتح المجال بشكل أكبر، لافتًا إلى أن عرض الجزء السابع للمسلسل يؤكد وجود رصيد كبير لدى الجمهور، ويرتبط به الكثيرين منذ الصغر.

مسلسل «الصفارة» أحد أهم الأعمال الكوميدية

وأشاد الناقد الفني، بمسلسل «الصفارة» الذي يعد أحد أهم الأعمال الكوميدية الموجودة، متابعًا: «بحترم ذكاء الفنان أحمد أمين في اختياراته، ممثل شاطر ويستطيع التلون بشكل كبير، إذ أنه يقدم مجموعة شخصيات مختلفة داخل المسلسل من خلال فكرة الصفارة التي ترجعه لأي زمن يريده خلال 3 دقائق»، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد أمين يفاجئ الجمهور بشخصياته المختلفة من سمين لمقدم مهرجانات وحفلات.