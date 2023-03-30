صرف معاشات أبريل السبت المقبل.. اعرف تفاصيل الزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 ، يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن صرف معاشات شهر أبريل سيكون بالزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي 15%، موضحة أن معاشات شهر أبريل ستكون من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك.

ويمكن معرفة قيمة زيادة المعاشات 2023 من خلال ضرب قيمة المعاش في 15% وفقا لمصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

موعد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

وبحسب طريقة حساب زيادة المعاشات فإن قيمة زيادة المعاشات جاءت على النحو التالى :

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- وعن صاحب المعاش الذي يتقاضى 1600 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضي 1700جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

طريقة حساب زيادة المعاشات

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- ومن يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- ولكن صاحب المعاش الذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- ومن يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2645 جنيها.

-ومن يتقاضى 2500 جنيه معاش فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- ومن يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- ولكن فيما يتعلق بمن يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- ولمن يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيه .

- ولكن من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- ومن يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- وفيما يتعلق بمن يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- ومن يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.