تمكن رجال الشرطة من القبض على سائق الميكروباص صاحب واقعة كفن الطفل بالقاهرة، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتجري جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة القبض على سائق الميكروباص، صاحب واقعة كفن الطفل.

القبض على سائق الميكروباص صاحب واقعة كفن الطفل

أما عن تفاصيل القبض على سائق الميكروباص، صاحب واقعة كفن الطفل، فقد كانت البداية بتداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن صورة لدمية بهيئة طفل داخل كفن مثبتة على سيارة ميكروباص.

وتمكن رجال الشرطة من خلال التحريات المكثفة من تحديد هوية المتهم في واقعة كفن الطفل، وتبين أنه سائق الميكروباص، مقيم في منطقة المقطم.

كما جرى تحديد السيارة قيادته ملك والدته، واستهدافه وضبطه وبحوزته الدمية المستخدمة في الواقعة والسيارة قيادته.

المتهم يقر بارتكاب الواقعة

وعقب مواجهة المتهم سائق الميكروباص، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد منع الأطفال الصغار من التعلق بخلفية السيارة أثناء سيره، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.