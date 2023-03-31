مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023، ما زالت أكثر ما يبحث عنه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل ومرور أسبوع من العرض، ويرصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 برمضان 2023

يعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 9 إلا ربع، ويُعاد في تمام الساعة 3 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحا.

ويعرض المسلسل أيضا عبر قناة «أون دراما»، ويأتي في المواعيد الآتية: العرض الأول في تمام الساعة السابعة مساء، والآخر في تمام الساعة 3 صباحا، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 10 صباحا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101، واحد من أبرز المسلسلات الوطنية المعروضة في رمضان 2023، ويتحدث عن بطولات الجيش المصري، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.