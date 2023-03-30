أستاذ بقسم بحوث الإنتاج الحيواني بمعهد البحوث: تلاعب التجار والسماسرة يتسبب فى خسائر للمربين

أكد الدكتور أسامة زعتر، الأستاذ بقسم بحوث الإنتاج الحيوانى بمعهد البحوث، أن انتشار الأمراض وزيادة «النافق» بالمزارع تسبب فى خسائر كبيرة للمربين وجعلهم فريسة للسماسرة والتجار، مؤكداً أن الإنتاج اليومى انخفض للنصف فبعد أن كان الإنتاج من 2.5 إلى 3 ملايين دجاجة يومياً انخفض من 750 ألفاً إلى مليون دجاجة يومياً نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وامتناع الشركات عن البيع الآجل وهو الأمر الذى كان سبباً فى تلاعب التجار والسماسرة فى ارتفاع الأسعار للمستهلك واستغلال المربى.

وأوضح «زعتر» أن تكلفة كيلو اللحم من 65 إلى 68 جنيهاً نتيجة لارتفاع سعر طن العلف ليصل إلى 26 ألف جنيه ووصول الكتكوت إلى سعر 30 جنيهاً، مشيراً لارتفاع أسعار الذرة إلى 18 ألف جنيه، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على أسعار الخامات والأعلاف ومنع التلاعب بهما، وتطبيق قانون 70 ومنع تداول الدواجن الحية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية الموجودة حالياً تكفى لتشغيل المجازر بنسبة 75٪ من طاقتها وهو الأمر الذى سيعمل على تنظيم سوق الدواجن ويعمل على تقليص دور السماسرة والتجار.