الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش حزين وراوية تستعد لمقابلة يوسف

انطلقت الحلقة الثامنة من مسلسل سوق الكانتو بعد حلقة مليئة بالتشويق والألغاز والإثارة، خاصة وأن أمير كرارة «طه القماش» قد وافق على عرض هادي خفاجي «مجاهد»، بتهريب زجاجات كحول من الإسكندرية إلى سوق الكانتو، وطلب «مجاهد» من «طه» أن يكون حذرًا، خاصة وأن هناك العديد من الكمائن، ليؤكد له الأخير أنه معتاد على هذا الأمر.

مسلسل سوق الكانتو.. جواب من حمدي إلى قرنفل

وفي مشهد آخر، طلب «حمدي» إسلام حافظ من «طه» أمير كرارة وهو صديقه المقرب، أن يوصل جواب لـ «قرنفل» صديقة «راوية» مي عز الدين المقربة، معترفًا بإعجابه الشديد بـ «قرنفل»، كما تمنى لصديقه السعادة مع «راوية» الذي كان من المقرر أن يقابلها قبل مغادرتهم للإسكندرية.

ويتعرض «حمدي» لحادث مروع، مما يتسبب في حزن «طه» بشكل كبير، ومن المقرر أن توضح حلقة اليوم نجاة أو وفاة «حمدي».

بينما شعرت «راوية» مي عز الدين، بالخذلان تجاه «طه» أمير كرارة، بعدما اختفى الأخير ولم يأتي لمقابلتها كما وعدها، ولم تعلم السبب، لتظهر برفقة والدتها داخل المطبخ وتتحدثان معًا، وتحذرها والدتها من مقابلة “طه” مرة أخرى وأن لا تحاول التقرب منه دون السؤال عن السبب.

زواج راوية في سوق الكانتو

وبعد تفكير عميق ومحاولات والدتها بإقناعها خلال حلقة مسلسل سوق الكانتو قررت «راوية» مي عز الدين، أن تقابل «يوسف» ابن مدام ماري، الذي طلب منها الزواج ويلاحقها في كل مكان بسبب إصراره على موافقتها بالزواج منه، وتكشف الحلقة التي تعرض اليوم، سبب مطالبة راوية لمقابلة «يوسف».