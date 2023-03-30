البنك الزراعي يدعم الأكثر احتياجا في «القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان وشمال سيناء»

استمراراً لجهود البنك الزراعى المصرى فى توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة قوافل الخير التى أطلقها البنك بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» فى كافة محافظات الجمهورية، لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية، وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واصلت قافلة الخير مسيرتها لتجوب 7 محافظات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لتصل إلى القرى والتجمعات البدوية فى محافظتى شمال سيناء ومطروح ومن شمال مصر إلى جنوبها فى محافظات الصعيد والدلتا خلال شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة على آلاف الأسر فى كل ربوع الجمهورية.

نائب رئيس البنك: نستهدف الوصول لأكبر عدد من الأسر بالمناطق النائية في جميع أنحاء الجمهورية

يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى للمساهمة فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

وكانت البداية فى محافظة القليوبية، حيث تم تسليم مساهمات البنك الزراعى المصرى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى القليوبية لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية من خلال قسائم مواد غذائية يستخدمها المستحقون فى شراء احتياجاتهم من المجمعات الاستهلاكية.

كما استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفد البنك الزراعى المصرى وجرى خلال اللقاء تسليم مساهمات البنك الزراعى المصرى بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة.

وفى محافظة الشرقية، استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفد البنك لتقديم مساهماته للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظة، حيث أثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعى المصرى والتى تأتى تماشياً مع المبادرات الإنسانية التى تطلقها الدولة فى كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم.

وخلال اللقاءات، أكد سامى عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح أن البنك الزراعى المصرى يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية فى كافة أنحاء الجمهورية سواء بتوزيع كراتين رمضان أو قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين تسلم للمستحقين ليقوموا بصرف المواد الغذائية وفقاً لاحتياجاتهم من أى مجمع استهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

قوافل الخير تجوب كافة قرى مصر

ومن أقصى جنوب مصر وتحديداً من مدينة أسوان، انطلقت قوافل الخير لتجوب كافة قرى المحافظة، خاصة فى قرى حياة كريمة فى مراكز «أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة» لتصل لآلاف الأسر الأكثر احتياجاً لتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية والسلع الغذائية الضرورية، وذلك بحضور الأستاذ سامى عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ووفد البنك.

ومن أسوان إلى الأقصر حيث تابع البنك الزراعى المصرى توزيع كراتين رمضان من السلع الغذائية والمواد التموينية لتوفير احتياجات محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً فى كافة قرى المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الأقصر.

ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وتحديداً من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء انطلقت قافلة الخير من البنك الزراعى المصرى لتصل للقرى والتجمعات البدوية فى كافة أنحاء المحافظة للتيسير على الأسر الأكثر احتياجاً فى الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية فى أماكن إقامتهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ثم انطلقت القافلة إلى محافظة مطروح من مدينة مرسى مطروح ومنها إلى عدد من قرى سيوة والنجيلة ومركز الحمام وغيرها وذلك بحضور الأستاذ أسامة المصرى، رئيس قطاع الإسكندرية بالبنك الزراعى المصرى.

وحرص ممثلو البنك الزراعى المصرى على التأكيد على رسالة البنك من وراء تلك القوافل وهى دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة جهود الدولة فى تلبية متطلبات الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن الدور التنموى للبنك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر لأهالى سيناء خاصة المرأة السيناوية لتمكينها اقتصادياً وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص العمل.